Noto, furto in abitazione: la Polizia risale all'identità dei presunti ladri

Sono stati denunciati, per furto in abitazione aggravato in concorso, C.C. 21 anni, e F.F. 23 anni, residenti ad Avola.

I fatti risalgono al 3 marzo, quando alla Polizia di Stato arriva una segnalazione in ronco Pellicano di furto in abitazione.

La vittima ha raccontato agli agenti che tra le 14 e le 15.30, ignoti si sarebbero introdotti in casa forzando la porta di ingresso in legno, rubando la cifra di mille euro custodita in un cassetto.

Grazie all'osservazione delle immagini dalle telecamere di videosorveglianza è stato possibile risalire all'identità dei due colpevoli.