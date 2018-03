Noto, trovati 3 cuccioli abbandonati su SS115

Sono stati trovati ieri sera, dalla Polizia di Stato di Noto, tre cuccioli meticci abbandonati poco prima prima sulla Strada statale 115.

I tre cuccioli erano al centro della carreggiata, accanto a un quarto già investito da un'automobilista. I poliziotti li hanno presi, messi in salvo, e condotti in un locale rifugio per cani dove saranno assistiti da personale dell’associazione animalista e dai veterinari.