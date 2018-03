Siracusa, droga: arrestata presunta spacciatrice

La Polizia di Stato di Siracusa ha arrestato Concetta Orvieto, 37 anni, siracusana, per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

A seguito di perquisizione domiciliare, sono stati trovati e sequestrati 6,679 chilogrammi di marijuana, 1,094 chilogrammi di hashish, 25 chilogrammi di acido borico per il taglio dello stupefacente, un bilancino di precisione e vario materiale impiegato nel confezionamento in dosi della droga.

Il commercio della droga avrebbe fruttato circa 50mila euro. La donna è stata posta ai domiciliari.

Sono in corso ulteriori indagini.