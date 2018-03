Siracusa, rappresentazioni classiche: cinque date per le Giornate Siracusane

Cinque date per le "Giornate Siracusane" al 54esimo Festival al Teatro Greco di Siracusa. In quest'occasione i residenti a Siracusa sarà possibile acquistare fino a un massimo di due biglietti al prezzo di 15 euro ciascuno.

Le “Giornate siracusane” sono previste il 20 maggio e il 17 giugno per Eracle di Euripide con la regia di Emma Dante, il 29 maggio e il 10 giugno per Edipo a Colono di Sofocle con la regia di Yannis Kokkos e l’1 luglio per la commedia I Cavalieri di Aristofane con la regia di Giampiero Solari.

Previste agevolazioni per i dipendenti delle forze dell’ordine in servizio in provincia di Siracusa e per i dipendenti della Sovrintendenza ai Beni culturali, della Prefettura e del Comune di Siracusa; ma anche per i giovani con i ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 14 anni che potranno acquistare, in qualunque data, un biglietto per il settore numerato al costo di 30 euro e per il settore non numerato al costo di 15 euro per gli spettacoli Eracle, Edipo a Colono, I Cavalieri e Rane. Per Palamede con Alessandro Baricco e Valeria Solarino e Conversazione su Tiresia, di e con Andrea Camilleri, il biglietto per il settore numerato sarà venduto, ai ragazzi tra gli 8 e i 14 anni, al costo di 15 euro.

Infine, le scuole siracusane di ogni ordine e grado, presentando un elenco nominativo su carta intestata della scuola, potranno acquistare il biglietto a 15 euro nelle giornate del 5 giugno per Eracle, 6 giugno per Edipo a Colono e 3 luglio per I Cavalieri.