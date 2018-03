Siracusa, etilometro e autovelox per controllare il traffico a Pasqua

Previsto traffico intenso durante le festività di Pasqua. A questo la Polizia stradale di Siracusa risponde aumentando i controlli su strada.

Dal 30 marzo al 2 aprile sarà incrementato il numero di pattuglie, anche con servizi in moto. E’ previsto anche un rafforzamento dei servizi di viabilità per assicurare assistenza e soccorso agli automobilisti in caso di emergenza con la presenza di 8 pattuglie giornaliere sulle arterie siracusane.

Verranno predisposti sovrapposti servizi atti a verificare le condizioni psicofisiche dei conducenti e gli eccessi di velocità sulle arterie provinciali a maggior rischio tra le quali, la tratta autostradale Rosolini – Catania e le strade statali e provinciali.

Le pattuglie utilizzeranno dispositivi luminosi a luce lampeggiante blu anche di giorno e saranno presenti anche in prossimità dei caselli di pedaggio.

Verranno impiegati i sistemi di controllo più sofisticati quali l’etilometro per il controllo del tasso alcolico degli automobilisti e l’autovelox per il controllo della velocità. Verranno intensificati anche i controlli ai veicoli commerciali ed ai pullman, in funzione di tutela della sicurezza stradale.