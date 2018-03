Augusta, Manuela Ciunna trionfa al Piacenza Jazz Fest

La cantante Manuela Ciunna di Augusta si classifica talento del Jazz italiano insieme al pianista Mattia Parissi di Ascoli Piceno e, ex aequo, i due gruppi dei TMB Trio e dei Teik Chu. Come ogni anno l’ultimo appuntamento del Piacenza Jazz Fest è dedicato all’esibizione dei finalisti di ciascuna delle tre sezioni in cui si divide il concorso con premiazione dei vincitori oltre che essere un momento di congedo vissuto convivialmente con tutto il pubblico affezionato, che ha seguito passo passo questa maratona lunga quaranta giorni. La serata di Gala si è tenuta presso lo spazio Rotative di Piacenza, in via Benedettine domenica 25 marzo.