Pd: Delrio capogruppo Camera, Marcucci al Senato

I senatori del M5S sono 109, quelli di FI sono 61, 58 quelli della Lega, 52 del Pd. Questi i numeri definitivi dei gruppi del Senato secondo quanto si apprende da ambienti del centrodestra. Il gruppo di Fratelli d'Italia è composto da 18 parlamentari, mentre il Misto da 12, compresi Mario Monti, Liliana Segre ed Emma Bonino. Per le Autonomie sono 8, compresi Pier Ferdinando Casini, Giorgio Napolitano ed Elena Cattaneo. I senatori a vita Renzo Piano e Carlo Rubbia per ora non risultano iscritti ad alcun gruppo.

Graziano Delrio è stato eletto capogruppo Pd alla Camera per acclamazione dell'assemblea del gruppo, capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci.

'Vogliamo provare tutti insieme a dare un segnale di squadra, l'unità è il presupposto per costruire il rilancio del Pd. Per questo le due proposte che vi presento per i capigruppo sono fatte con questo spirito: Graziano Delrio alla Camera e Andrea Marcucci al Senato', ha detto reggente Maurizio Martina annunciando i nomi dei nuovi capigruppo Pd in assemblea.

È Anna Maria Bernini la nuova presidente dei senatori di Forza Italia. La nomina è stata approvata, su proposta del decano dei senatori Alfredo Messina, all'unanimità per alzata di mano. Mariastella Gelmini è stata eletta all'unanimità capogruppo di Forza Italia alla Camera. La nomina di Gelmini, a quanto si apprende da Fi, è stata accolta dai deputati con un applauso. La neo capogruppo ha ringraziato il suo predecessore, Renato Brunetta e Silvio Berlusconi.

L'assemblea dei deputati M5S ha ratificato la nomina di Giulia Grillo a capogruppo a Montecitorio per acclamazione. Alla ratifica era presente anche il capo politico Luigi Di Maio. Danilo Toninelli è stato formalmente eletto capogruppo M5s dall'assemblea dei senatori riunita a palazzo Madama.

Da Luigi Di Maio sono arrivati i complimenti ai due capigruppo "per il grande lavoro fatto nella conferenza dei capigruppo" e nella "concertazione tra i gruppi" che ha portato all'elezione dei presidenti di Camera e Senato.

Giancarlo Giorgetti è stato eletto capogruppo della Lega alla Camera. Gianmarco Centinaio è stato eletto per acclamazione capogruppo della Lega dall'assemblea dei senatori del Carroccio. Centinaio è stato capogruppo anche nella scorsa legislatura.

Federico Fornaro di Leu è stato eletto presidente del gruppo Misto della Camera. Si apprende da un partecipante all'assemblea del Gruppo. Loredana De Petris è stata eletta presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama. Vicepresidenti del Gruppo Misto sono stati eletti Riccardo Nencini e Maurizio Buccarella.