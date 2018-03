Fabrizio Frizzi, oltre 10mila persone alla camera ardente

Più di diecimila persone hanno reso omaggio a Fabrizio Frizzi, il celebre conduttore morto a Roma a 60 anni.

La camera ardente è stata allestita nella sala degli Arazzi della sede Rai di viale Mazzini ed è rimasta aperta al pubblico dalle 10 alle 19, un'ora in più rispetto al previsto, proprio per consentire l'ingresso ai tanti che si trovavano ancora in coda alle 18. I funerali di Fabrizio Frizzi, in programma mercoledì alle 12 nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo saranno trasmessi in diretta, su Rai1. La diretta sarà a cura del Tg1.

A salutare Frizzi, nella camera ardente presso la Rai in viale Mazzini, anche tantissimi personaggi noti: i fratelli Fiorello, Flavio Insinna, il direttore generale della Rai Mario Orfeo, Luca Cordero di Montezemolo, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il direttore di Repubblica Mario Calabresi, gli attori Alessandro Haber e Bianca Guaccero e tantissimi altri.