Sulla Maremonti, in 4 sorpresi a rubare limoni

Oggi pomeriggio, poco dopo le 16, sulla Memonti, in 4 sono stati sorpresi da una guardia giurata della Sicur Service Sicilia e dai Carabinieri dopo che avevano fatto razzia in un terreno coltivato a limoni.

I 4 erano arrivati a bordo di una Panda, che si è allontanata dal posto per non dare nell'occhio. Notati dalla guardia giurata, che ha avvicato i Carabinieri di Cassibile, i 4 sono stati bloccati al momento in cui l'auto è tornata a riprenderli insieme alla refurtiva. Sono stati portati in caserma: tutti e 4 hanno precedenti specifici.