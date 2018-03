Siracusa, interventi in 3 scuole per 1,3 mln

Finanziati dal Miur altri tre progetti, che riguardano le scuole siracusane. A darne notizia è il sindaco Giancarlo Garozzo.

L'istituto Verga sarà interessato dal rifacimento della facciata e dalla sostituzione di tutti gli infissi per un importo di 827.000 euro, nel plesso di via Mosco dell’istituto Paolo Orsi saranno abbattute le barriere architettoniche per un importo di 103.000 euro, vari interventi saranno effettuati all’istituto Costanzo, tra i quali il rifacimento dei servizi igienici per un importo complessivo di 445.000 euro.