Quattro punti di penalità al Siracusa, 2 all’Akagras

Quattro società di Serie C sono state sanzionate dal Tribunale Federale nazionale – sezione disciplinare per violazioni Covisoc.

Il Tribunale ha inflitto 6 punti di penalizzazione all’Arezzo, 4 a Siracusa e Vicenza, 2 all’Akragas.

Sanzioni da scontare in questa stagione sportiva.

Con questo provvedimento il Siracusa scende in classifica a 43 punti, raggiunto dal Rende.

Presumibilmente la società azzurra presenterà ricorso avverso la decisione della Covisoc.