Canicattini Bagni, censimento amianto: da oggi via alle segnalazioni

Parte da oggi il censimento per la presenza di amianto nel comune di Canicattini Bagni. I cittadini avranno 30 giorni di tempo per segnalare siti, edifici, impianti, manufatti o materiali contenenti amianto, al fine della redazione del “Piano comunale amianto”.

Il Comune, fa sapere il Geometra Capo Giuseppe Carpinteri, a cui ci si potrà rivolgere, nelle ore di apertura al pubblico, per avere ulteriori informazioni, telefonando allo 0931 540235, o tra tramite email ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it, procederà comunque al censimento mediante strumenti informatici e digitali consultando foto aeree e mappe del territorio.