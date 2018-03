Canicattini Bagni, divieto assoluto di volantinaggio selvaggio: previste sanzioni

Igiene e decoro urbano. In quest'ottica la sindaci di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, ha emesso un'ordinanza con la quale proibisce la diffusione di volantini, buoni sconto, biglietti e manifesti senza l'autorizzazione del comune.

E’ consentita la distribuzione di depliant commerciali “porta a porta”, intesa esclusivamente quale deposito di questi ultimi nella cassetta della posta o nelle buche delle lettere, purché idonee a contenere per dimensione e quantità dette carte che, al pari dell’altra corrispondenza, non devono essere asportabili da terzi o cadere dalle cassette o dai contenitori.

I trasgressori (ditte, committenti, agenzie distributrici ed operatori) saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00, oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.