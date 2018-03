Siracusa, giovedì la presentazione del libro La bolgia delle eretiche

Sarà presentato il libro "La bolgia delle eretiche" di Marinella Fiume, giovedì 29 marzo alle 17.30 nella biblioteca “Elio Vittorini” in via Roma 31.

L’iniziativa è stata promossa dal Libero Consorzio comunale e dal centro antiviolenza “la Nereide” nell’ambito delle attività delle pari opportunità. Nutrito il programma previsto per la presentazione del libro. Introduzione a cura della dott.ssa Antonella Fucile capo del quinto settore del Libero Consorzio e della signora Adriana Prazio presidente del centro antiviolenza. Previsti gli interventi della dott.ssa Giusy Agnello, vicaria presso la questura di Siracusa, della dott.ssa Piera Bonaccorsi ginecologa presso l’ospedale di Acireale. Poi un approfondimento sui personaggi del libro tra la dott.ssa Caterina Sarcià, responsabile dell’ufficio pari opportunità e Marinella Fiume. Infine lettura di alcuni brani del libro a cura dell’attrice Giulia Valentini dell’istituto nazionale del Dramma antico.