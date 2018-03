Scelta scuola personale Ata, Ugl incontra i cittadini a Siracusa e Floridia

Ugl si mette a disposizione dei cittadini in vista della scadenza degli inserimenti nelle graduatorie del personale Ata.

Infatti, proprio in questi giorni, bisogna inserire nel portale sul web le richieste della scelta degli Istitututi scolastici della scheda A/3 precisamente inclusione in Gaduatoria d’Istituto di 3° facia per il triennio scolastico .

I cittadini saranno ricevuti a Siracusa nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 16,00 in Via Pachino 4; a Floridia nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16,30 in Via Archimede, 230