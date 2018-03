Siracusa, Vinciullo: "Infondate le voci di un mio ritiro. Il candidato a sindaco"

"Sono e resto candidato alla carica di sindaco della mia città" - a confermarlo è l'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo. In questi giorni circola per la città la notizia di un ritiro di Vinciullo a favore di sostegno a un altro candidato: tutto smentito dal diretto interessato che alzando i toni dice "chi diffonde questa falsa notizia è in assoluta malafede".

"E’ bene che si sappia che non sono interessato né a vice-sindacature né a future candidature alla presidenza della Provincia, che non può mai essere una scelta subalterna rispetto a quella della mia Città. - conclude - Chi si vuole candidare lo può fare liberamente, ma non deve assolutamente coinvolgere il mio nome, né tanto meno preannunciare futuri accordi o, peggio, ancora il mio ritiro".