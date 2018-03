Avola, dipendenti comunali sotto controllo: telecamere su lettore badge

Nuovi orologi timbracartellini digitali direttamente collegati con telecamere per la rilevazione delle presenze. Questa l'ultima misura messa in campo dal comune di Avola per combattere i fenomeni dell'assenteismo e dei furbetti del cartellino.

Il dipendente al momento del passaggio del badge verrà riconosciuto dal sistema e dovrà essere quindi la persona titolare del cartellino a dover timbrare; anche perchè nello stesso momento la telecamera scatterà una fotografia dell’area.

Inoltre, i lavoratori avranno diritto a un “ufficio del Personale virtuale” al quale si potrà accedere da qualsiasi dispositivo connesso alla rete. Dopo essersi identificato potrà visualizzare il cartellino completo di saldi ferie, malattie, straordinari, recuperi e tutte le altre causali utilizzate ma anche i prospetti di giornata, mensile e annuale e potrà inoltrare richieste di autorizzazione per ferie, permessi, straordinari, etc. (per un singolo giorno e/o per un periodo), controllare in qualunque momento lo stato di avanzamento della richiesta e verificare “in tempo reale” le proprie timbrature sul cartellino presenze, le ferie residue, i permessi ancora disponibili.

Il responsabile dell'ufficio, inoltre, potrà visualizzare tutti i dati di presenza relativi al gruppo di lavoro da lui diretto.