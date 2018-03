Siracusa, appiccato fuoco a pasticceria Brancato

Incendio, intorno alle 23 di ieri sera, nella storica pasticceria Brancato di via Grottasanta a Siracusa. Il fuoco, molto probabilmente di natura dolosa, è stato appiccato alla parte di legno di un ombrellone al dehors della pasticceria.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per domare le fiamme, e la Polizia di Stato che ha già avviato le indagini e sta verificando la presenza di telecamere di video sorveglianza. Sono già stati ascoltati i titolari, i quali hanno dichiarato di non aver mai ricevuto richieste di pizzo, minacce ed estorsioni.

I danni sono limitati solo all'esterno.