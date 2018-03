Palermo, M5s: Cancelleri "via Sgarbi in settimana"

"L'assessore Toto Cordaro ha riferito ai capigruppo dell'Ars che entro questa settimana il presidente Musumeci darà il nome del nuovo assessore ai Beni culturali che prenderà il posto di Vittorio Sgarbi". Lo dice il vice presidente dell'Ars, Giancarlo Cancelleri (M5s).

Il M5s aveva presentato una mozione di censura nei confronti di Sgarbi e per garbo istituzionale aveva acconsentito a non fare pressioni per calendalizzarla in aula proprio nella prospettiva che il critico d'arte fosse sostituito in giunta dopo che è stato eletto alle nazionali. "Non abbiamo insistito ma se da qui a Pasqua non succederà nulla porteremo avanti la richiesta di censura", aggiunge Cancelleri.