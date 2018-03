Siracusa-Reggina senza emozioni, finisce 0-0

E' stata una partita molto tattica, giocata per gran parte a centrocampo, con poche occasioni da entrambe le parti quella di stasera tra Siracusa e Reggina, valevole per il 32° turno del campionato di serie C.

Tanto pressing e molti traversoni sbagliati con un arbitraggio che ha lasciato molto a desiderare.

Poche le occasioni degne di nota: ala 27' si fa vedere per prima la Reggina: destro di Mezavilla a pochi passi da Tomei, il pallone va fuori. Due minuti dopo risponde il Siracusa: ripartenza di Palermo e cross che attraversa tutta l'area, Catania è anticipato. Al 39' Turati va in rete sugli sviluppi di calcio d'angolo: gol viene annullato per un presunto fallo in area. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Ancora meno da raccontare nella seconda frazione di gioco: al 75' la più chiara occasione della gara: colpo di testa ravvicinato di Parisi, ma il pallone termina a lato di poco.