Rosolini, il sindaco Calvo: "Più mezzi e uomini per i Carabinieri"

Abitazioni svaligiate negli ultimi giorni a Rosolini, nonostante la la massiccia presenza di forze dell’ordine e di reparti speciali disposta dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

“In qualità di Sindaco – scrive il sindaco Corrado Calvo - ho provveduto a dare immediatamente ulteriore comunicazione al Prefetto per un intervento al fine di destinare a Rosolini un’attenzione speciale. Ritengo che gli eventi di questi ultimi giorni, assieme agli episodi delle settimane scorse, necessitano interventi mirati e circoscritti. Il mio auspicio è che proprio questa nuova ondata di eventi criminosi possa determinare un’accelerazione nell’assegnazione di personale in numero adeguato presso la locale stazione dei Carabinieri che necessita di uomini e mezzi ventiquattro ore su ventiquattro ed in modo permanente, al fine di potenziare l’attività di presidio del territorio".