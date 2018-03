Siracusa, Lo Monaco interpreta il monologo La Bella Passione

Un percorso con Gesù verso il calvario, tramite le parole di un testo molto suggestivo. Si tratta di "La Bella Passione", un monologo tratto da “Il libro della Passione” di José Miguel Ibanez Langlois, che sarà interpretato domani sera dall'attore siracusano Sebastiano Lo Monaco nella Chiesa Cattedrale di Siracusa alle 20.30.

Ad accompagnare Lo Monaco, le musiche dell’orchestra di 25 elementi diretta dal maestro Antonio Granata. Un’iniziativa promossa dalla Cattedrale e dall’Ufficio diocesano per la pastorale del Turismo, in collaborazione con Kairos.

"Ho trovato teologia e preghiera in questo testo ed è quello che cercherò di trasmettere – ha detto Lo Monaco –. Sono onorato ed emozionato, anche perchè ci troviamo in un tempio greco oggi Cattedrale di Siracusa. Il testo ha una grande forza ed una grande modernità: la Madonna è madre di tutti gli ultimi, dai drogati ai carcerati ai terroristi. Voce e musica si uniscono in questa preghiera di lode a Cristo e alla sua passione in croce".