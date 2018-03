Siracusa Film Commission, dall'intuizione ai progetti: il bilancio è positivo

Rai, Sky, BBC, Endemol ed case di produzione internazionali. Sono solo alcuni degli attori con i quali Siracusa Film Commission è entrata in contatto, oltre ai vari progetti come “Sicilia in 500”, esclusivo viaggio per le strade di Siracusa a bordo di una Fiat 500. La scorsa settimana la “Film Commission” ha coadiuvato Mediaset per la realizzazione della rubrica “Paesi e paesaggi”, ed ha collaborato per la terza volta con la The Box Film per la realizzazione di un filmato per Mercedes.

"Siracusa Film Commission continua a confermarsi una preziosa intuizione dell'Amministrazione Comunale sin dalla sua nascita, nel 2013, all’interno del settore politiche culturali e turismo. Lo abbiamo pensato come una struttura in grado di agevolare la realizzazione di progetti cinematografici, televisivi e audiovisivi in genere, all'interno del vasto patrimonio locale: in questa dimensione si è dimostrato un supporto valido ed efficace anche nella sinergia sviluppata tra uffici comunali, gli altri Enti interessati, i produttori ed i soggetti locali”: lo dichiara il vice Sindaco, Francesco Italia commentando le prime attività dell'anno appena cominciato che ha già fatto registrare le collaborazioni per un documentario dedicato al Barocco in Sicilia, “Invitation au voyage” per una TV franco-tedesca e per una produzione giapponese per la TV TBS con “Panorami mozzafiato del mondo”.

"In questi anni- continua Italia- le attività di collaborazione sono state moltissime: le richieste di supporto continuano ad arrivare da case di produzione di diverse parti del mondo, dal Canada al Messico, dalla Cina al Giappone, passando per la Grecia e l'Europa. Film, fiction, programmi tv e molti progetti legati all’audiovisivo che circolano sui media e diventano virali sul web, oramai canale preferenziale per un target destinato a crescere e a moltiplicare la visibilità internazionale della nostra città".

E' ancora in fase di preparazione una campagna pubblicitaria per un importante brand di moda indiano.