Siracusa, Romano: "Riqualificare contrada Isola"

Contrada Isola e i suoi residenti cittadini di serie B. A sostenerlo è il consigliere della circoscrizione Neapolis, Giulio Romano.

"La condizione delle strade - scrive in una nota - è penosa piene di buche e di avvallamenti che iniziano da via Lido sacramento e continuano fino al faro della zona Plemmirio". Riguardo poi i mezzi pubblici, il consigliere lamenta la mancanza di pensiline, le poche fermate e i lunghi tempi di attesa. Altro motivo di disappunto il fatto che "l'Isola non sarà interessata da raccolta differenziata porta a porta, ma verranno posizionate delle isole ecologiche".