Siracusa, Comune ed ex Provincia al lavoro per trovare una sede per l'Anffas

Comune ed ex Provincia al lavoro per trovare una sede all’Anffas. L'associazione disabili è rimasta vittima dello sfratto dai locali in cui era stata sistemata dal Libero Consorzio, risultato moroso.

L'ente di via Malta, allo stato attuale non ha la disponibilità di altri locali di sua proprietà. Da qui una serie di riunioni con il Comune di Siracusa al fine di individuare una struttura di proprietà dell’amministrazione comunale che possa essere utilizzata dal centro disabili.