Holimpia Paomar questa sera al "De Simone" al fianco del Siracusa calcio

Gemellaggio, solidarietà e supporto a vicenda: questa sera la squadra di pallavolo Holimpia Paomar Siracusa sarà allo stadio De Simone al fianco dei "leoni".

Il sodalizio del presidente Carpinteri ha deciso di aderire all'iniziativa lanciata dagli azzurri che prevede l'ingresso gratuito per gli atleti dei settori giovanili delle società sportive. Questa sera al "De Simone" in occasione della sfida tra Siracusa e Reggina saranno presenti il Direttore generale Lucia Moscuzza, le allenatrici delle formazioni under Federica Franzò, Alessandra Ruta, Ivana Cianci e Roberta Licata oltre a una nutrita rappresentanza del settore giovanile.

"Sarà un piacere per noi - afferma il Direttore generale Lucia Moscuzza - essere presenti questa sera. Abbiamo sempre creduto e continuiamo a credere che gli eventi sportivi debbano essere un momento di aggregazione, ancor di più quando a scendere in campo, in qualsiasi disciplina, è la squadra della nostra città. Già a inizio stagione avevamo risposto positivamente all'iniziativa promossa da Ortigia e Albatro e proprio per questo abbiamo subito risposto in maniera positiva anche a quella proposta della società del presidente Cutrufo. Tutto sotto il segno di un'amicizia e di solidarietà che cresce di anno in anno. Tingeremo con il "nostro" azzurro una porzione dello stadio e sosterremo il Siracusa, sperando in un successo."