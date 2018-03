Siracusa, ritrovata una donna 50enne scomparsa

Era sparita da casa, dalla quale conviveva con il compagno siracusano, una donna polacca di 50 anni. E' stato proprio il compagno, ieri pomeriggio, ad allarmare i Carabinieri, preoccupato per la donna che non rispondeva neanche al telefono cellulare.

Per fortuna quest'ultima è stata trovata in serata in stato confusionale per le vie di Ortigia.

La donna, provata ma in buone condizioni, è stata portata in ospedale per le verifiche del caso e poi affidata ai familiari.