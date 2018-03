Siracusa, sicurezza stradale: in aumento l'uso dei telefonini alla guida. In due mesi 75 multe

Non accenna a diminuire, anzi aumenta il deprecabile uso dei telefoni alla guida in provincia di Siracusa, spesso causa di incidenti stradali.

A renderlo noto sono i Carabinieri. Secondo quanto riferiscono i militari dell'Arma nei soli primi due mesi del 2018 sono state 75 le contravvenzioni elevate per l’utilizzo del telefono cellulare alla guida, 85 per non aver indossato le cinture di sicurezza e 27 per eccesso di velocità. I casi di guida senza patente sono stati 49, con veicolo con revisione scaduta 142, con 121 mezzi sequestrati. In calo la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e/o in stato di ebbrezza alcolica, in tutto 9 gli episodi. Gli incidenti rilevati dai militari sono stati complessivamente 14 di cui 8 con feriti. Unico dato in decremento, rispetto agli anni precedenti, è quello riguardante la guida delle moto senza il casco: sono stati 53 i casi perseguiti, in evidente calo - si legge in una nota dei Carabinieri, soprattutto tra i più giovani grazie alle campagne di forte sensibilizzazione portate avanti dalle Istituzioni e dalle Forze dell’ordine.

In questo ambito, anche quest’anno il Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa sarà impegnato nell’iniziativa "Un casco vale una via" giunta alla X edizione.