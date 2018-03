Siracusa, spaccio di cocaina in Ortigia: arrestato 21enne

Continuano i controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, da parte dei Carabinieri. Nell'ambito di quest'operazione antidroga è stato arrestato Santo Amenta, siracusano, 21enne, nullafacente e pregiudicato.

All'interno del centro storico di Ortigia, i Carabinieri hanno notato un uomo in evidente stato confusionale, causato verosimilmente dell’uso di sostanze stupefacenti, e dopo averlo identificato l'hanno perquisito trovandolo in possesso di 23 grammi di cocaina contenuta in una busta di cellophane trasparente. L'uomo si trova agli arresti nella camera di sicurezza del Comando di Compagnia