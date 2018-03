Pachino, incendio azienda agricola: Vinciullo "Intervenga la Regione, i soldi ci sono"

Intervenga il governo a sostegno dell’azienda agricola Fortunato di Pachino, che si occupa di export di pomodoro, vittima di un incendio doloso.

"I soldi in bilancio sono previsti" - spiega Vincenzo Vinciullo, ex presidente della commissione Bilancio all'Ars.

"Si tratta di utilizzare una parte non ancora impegnata delle risorse del 2017 e usare i 4/12 del 2018, dal momento che è evidente che il Governo dovrà prorogare di un altro mese il Bilancio del 2017. - conclude - Sono certo che, ha concluso Vinciullo, il Governo regionale saprà essere presente, con l’urgenza che merita una situazione così difficile e drammatica, perché il rischio è che, nel breve volgere di qualche giorno, 500 famiglie siano senza reddito, cosa che comporterebbe una crisi, per tutto il Comune di Pachino, di proporzioni bibliche".