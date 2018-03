Siracusa, saggio al teatro comunale per allievi secondo anno

Saggio al Teatro comunale di Siracusa per gli allievi del secondo anno dell’Accademia d’arte del dramma antico. Si tratta della prima volta in assoluto che gli allievi della scuola di teatro "Giusto Monaco" hanno calcato le scene del teatro comunale.

I ragazzi hanno portato in scena, con la regia di Claudio Collovà, “Cassandra” di Christa Wolf.

Sul palco si sono esibiti Giulia Antille, Emanuele Carlino, William Caruso, Adele Di Bella, Tommaso Garrè, Federica Gurrieri, Giulia Messina, Silvia Messina, Federico Mosca, Roberto Mulia, Salvatore Pappalardo, Stefano Pavone, Isabella Sciortino, Alba Sofia Vella, Salvatore Ventura e Gabriella Zito. La drammaturgia è di Giuseppina Norcia, i movimenti sono di Alessandra Fazzino mentre i canti sono stati curati da Simonetta Cartia e Salvatore Sampieri. Assistente alla regia Claudia Zappia.