Solarino, aumenta la raccolta differenziata e diminuisce la Tari

Taglio in bolletta grazie alla raccolta differenziata, che a Solarino ha raggiunto il 72%. Saranno quindi abbassate la tariffe sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche, così come predisposto dal Consiglio Comunale in risposta a una proposta della giunta Scorpo.

Approvata anche la modifica al “Regolamento per la concessione dei contributi assistenziali” la quale, relativamente al servizio idrico, garantisce a quelle famiglie in difficoltà e segnalate dai servizi sociali, un bonus di 20 metri cubi per ogni componente del nucleo familiare sulla bolletta idrica.

Un occhio di attenzione anche alla detenzione di cani, gatti e lotta al randagismo con un regolamento che prevede un bonus Tari per chi adotta un cane dal convenzionato canile.

"Abbiamo ritenuto di riconfermare tale iniziativa che ci ha portato, alcuni anni fa, ad essere il primo comune a proporre un intervento di quesito genere, seguito poi da tanti altri comuni in tutta Italia" - afferma il sindaco Scorpo. Verrà quindi riconosciuto un bonus fino ad un massimo di 750€ per i cittadini che decidessero di adottare un cane: questo, oltre a garantire le cure domestiche ai piccoli animali, permette ai cittadini in alcuni casi di azzerare la bolletta Tari, ed a l’ente di dimezzare il costo delle rette per il ricovero in canile. Altra novità contenuta in questo ultimo regolamento, il contributo di 150€ per i volontari che intendessero prendersi cura dei cosiddetti cani di quartiere.