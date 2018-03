Augusta, 42enne si toglie la vita per problemi economici: in un biglietto chiede scusa agli amici

Non ce l'ha fatta più e alla fine, schiacciato dai problemi economici, si è tolto la vita impiccandosi.

La vittima è un 42enne che ha messo in atto il gesto estremo nella sua abitazione di via Marina di Levante, ad Augusta.

A scoprire il suo corpo senza vita, i Carabinieri e i sanitari del 118 avvisati dai vicini di casa preoccupati perché non lo vedevano da un paio di giorni. L'uomo non era sposato e pare, non avesse parenti stretti. Ad avvalorare l'ipotesi del suicidio, anche il ritrovamento di un biglietto, nel quale l'uomo, oltre a spiegare le ragioni della sua decisione estrema, porgeva le sue scuse agli amici di sempre.