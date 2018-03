Siracusa, esenzione ticket: piano straordinario per il rinnovo

Predisposto, anche quest'anno, dall'Asp di Siracusa, un piano straordinario per il rinnovo degli attestati di esenzione del ticket sanitario per reddito.

Sono stati incrementati gli sportelli,ampliati i tempi di apertura anche nelle ore pomeridiane, aggiunte postazioni anche nelle Circoscrizioni, attivata la collaborazione dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta per la consegna diretta degli attestati, e la presentazione dell’autocertificazione on line. Anche quest'anno saranno allestite delle postazioni al Parco Commerciale Belvedere: lo scorso anno su oltre 65 mila utenti residenti nel capoluogo che hanno diritto all’esenzione, 24.783 ne hanno usufruito.

Il Piano sarà illustrato mercoledì alle 11 nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella sala riunioni della Direzione generale dell'Asp.