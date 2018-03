Siracusa, Piano spiagge: Foti "Il Comune sordo alle sollecitazioni, occasione persa"

Il Comune ha dimenticato il Piano Spiagge. A dirlo è il consigliere comunale Alfredo Foti, spiegando che nell'arco di un mese il Comune avrebbe dovuto presentare il Piano alla Regione, uno strumento di sviluppo economico, turistico ed occupazionale imparziale e trasparente.

"Purtroppo entro 30 giorni nulla potrà essere prodotto, e ció nonostante le continue sollecitazioni in tal senso dello scrivente e dei componenti della commissione urbanistica. - commenta Foti - L’Amministrazione è rimasta sorda ai nostri appelli e a quelli di altri consiglieri, cosicché non sarà in grado di fornire al dipartimento regionale nulla di ciò che è stato richiesto: Delibera di approvazione Giunta Comunale, Delibera Consiglio Comunale adozione preliminare, Delibera Consiglio Comunale adozione definitiva. Ennesima occasione persa".