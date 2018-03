Siracusa-Würzburg, distanti ma vicine: domani la firma al Patto di amicizia

Sarà avviato un Patto di amicizia tra la città di Siracusa e Würzburg, di cui da ieri sera in città è presente una delegazione tedesca. Domani sarà firmato il patto alle 11 al salone Paolo Borsellino dal sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, e dal primo cittadino ospite Christian Schuchardt. Sarà presente anche l'assessore alle Attività produttive, Dario Tota.

Il Patto di amicizia apre la strada a relazioni stabili tra le due città in chiave culturale, economica e di condivisione di buone pratiche.

Würzburg come Siracusa è Patrimonio Unesco e conta numerosi palazzi in stile barocco. Simili per numero di abitanti, le due città hanno in comune anche la figura del poeta tedesco August von Platen, morto a Siracusa ma che aveva insegnato proprio all'università di Würzburg.