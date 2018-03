Noto, crolla muro a causa del forte maltempo

Non ha evitato i danni il forte maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore a Siracusa e provincia. In particolare a Noto, è caduto un albero ed è crollato un muro perimetrale in località Spinazza che ha bloccato il tratto stradale che da Marzamemi conduce alla SP85 ed alla località San Lorenzo di Noto.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale. La zona è stata messa in sicurezza.