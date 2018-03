Siracusa, traffico di droga: 7 anni di reclusione

Deve espiare una pena di sette anni e dieci mesi di reclusione Carmelo Cassia, siracusano pescatore pregiudicato di 69 anni, perchè ritenuto responsabile di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope commessi sia in Siracusa che in varie zone della Calabria, dal 2004 a metà del 2009.

I Carabinieri lo hanno arrestato in esecuzione del provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania.

L'uomo è stato tradotto ai domiciliari.