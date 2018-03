Canicattini Bagni, omicidio Laura Petrolito: trovate tracce di sangue nell'auto di Paolo Cugno

Sarebbero state trovate tracce di sangue nella macchina di Paolo Cugno, il 27enne accusato di aver ucciso la fidanzata, la 20enne Laura Petrolito con 16 coltellate per poi aver gettato il corpo in un pozzo nelle campagne di Stallaini (Canicattini Bagni).

Il dettaglio emerso da un lavoro dei carabinieri del Ris di Messina, e portato alla cronaca dal Giornale di Sicilia, potrebbe essere un importante elemento per ricostruire le ultime ore della vita della giovane mamma.

Paolo Cugno dopo un lungo interrogatorio ha confessato tutto. Laura lascia un bimbo di due anni e un piccolo di pochi mesi