Siracusa, in 4 aggrediscono un extracomunitario

E' stato aggredito un extracomunitario di 26 anni, della Nigeria, da un gruppetto di cittadini siracusani. E' successo all'interno del mercato di Ortigia, in via De Benedictis dove, a seguito di segnalazione dei residenti, è intervenuta la Polizia di Stato di Siracusa.

Sono stati denunciati per lesioni personali aggravate in concorso: B. G. (49 anni), D. S. (30 anni), B. F. (30 anni) e R. D. (40 anni), tutti residenti a Siracusa.