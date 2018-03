L'Holimpia perde la sfida fuori casa contro la Pallavolo Sicilia

Perdono la sfida contro la Pallavolo Sicilia le ragazze dell'Holimpia Paomar Siracusa, in campo ieri al Palaspedini.

Un 3-1 per le avversarie che dal primo set hanno dato filo da torcere alle siracusane. Dopo aver consegnato il primo set alla squadra avversarie, le siracusano hanno accorciato la distanza, per poi inciampare e calare di intensità.

"Siamo mancate in continuità e in intensità. - commenta Luana Rizzo, coach Holimpia - Abbiamo fatto fatica nella fase break point, soprattutto quando siamo state poco incisive al servizio, ma anche a muro e in difesa siamo state al di sotto delle aspettative. Soltanto quando abbiamo spinto di più sia in battuta sia nella fase di cambio palla abbiamo imposto il gioco, mostrando le nostre qualità. Onore alle nostre avversarie che hanno creduto più di noi nel successo, mostrando carattere e qualità offensiva. Oggi abbiamo fatto qualche passo indietro rispetto alle scorse settimane, ma nonostante lo scoramento del momento dobbiamo continuare a lavorare sodo e fare del nostro meglio fino alla fine del campionato".