Serie C, l’Eurialo Siracusa batte facilmente il Militello

L'Eurialo batte 3-0 il Militello, ultimo in classifica. Una partita tutta domata dalle aretusee che si portano così a quota 11 punti restando in corsa per il terz’ultimo posto, che permette di disputare i playout per la salvezza.

"Abbiamo giocato una buona pallavolo – ha detto il tecnico Luca Scandurra - difendendo ordinatamente e attaccando bene. Le ragazze sono state brave anche in battuta. Insomma, abbiamo reso facile una partita che sulla carta lo era, ma che poteva diventare insidiosa se non l’avessimo affrontata con lo spirito giusto, quello che a tratti è mancato nelle due gare giovanili giocate da under 18 e under 16 in settimana, anche se vinte largamente".

A tal proposito, giovedì pomeriggio alle 17,30 alla palestra “Pino Corso”, match di ritorno della seconda fase under 16 contro l’Antares Ragusa, superato 3-0 all’andata.

"Cercheremo – conclude Scandurra – di ripetere il risultato dell’andata per chiudere bene il minigirone e ottenere un accoppiamento più semplice nella terza fase del torneo".