Siracusa, radiology day: l'offerta del territorio

Le funzioni e gli obiettivi della radiologia contemporanea in provincia di Siracusa: dalle dotazioni tecnologiche all’avanguardia ai professionisti altamente formati, che ne esaltano le performance diagnostiche; dai servizi di base ai gruppi di lavoro specialistici in espansione, seguendo un concetto di rete multidisciplinare , che accorcia le distanze fisiche e temporali tra diagnosi e terapia; dall’appropriatezza della prescrizione alla riduzione dei tempi nelle liste d’attesa.

Sono questi alcuni degli argomenti trattati questa mattina a Siracusa, nel Salone Borsellino di Palazzo Vermexio, nell’ambito dell’edizione di lancio del Radiology Day.

“La giornata di oggi- ha spiegato Giuseppe Capodieci, direttore scientifico del convegno- l’abbiamo fortemente voluta proprio per comunicare alla cittadinanza quali sono le prestazioni che oggi siamo in grado di garantire". Tra questa la “sedazione ipnotica” praticata all’ospedale Umberto I da Laura Condorelli, medico specializzato in Anestesia,, che la esegue sui soggetti claustrofobici che devono sottoporsi ad esami che richiedono la permanenza in macchinari chiusi come risonanze magnetiche e tac.