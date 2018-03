Siracusa, Inaugurato il Centro di servizi turistici

Turismo ma anche accoglienza in un unico spazio nel centro storico di Ortigia. E’ stato inaugurato questa mattina il Centro di servizi turistici “SOS”, acronimo di “Sud Orientale Sicula”, promosso dalla Fondazione di Comunità Val di Noto in collaborazione con alcuni partner, cooperative sociali, per promuovere l’attività di alcune delle imprese che sono nate grazie all’incubatore “Eureka” della Fondazione, al bando per le StartUp del Comune di Siracusa e al progetto CoopUp.

A inaugurare gli spazi è stato l’arcivescovo di Siracusa monsignor Salvatore Pappalardo. “Ci sono iniziative che vanno nella direzione dell’accoglienza della persona – ha detto monsignor Pappalardo -. Anche il turismo può essere improntato “al servizio della realizzazione della persona e dello sviluppo sociale” come ci ha ricordato Papa Francesco in occasione della Giornata mondiale del turismo. L’Arcidiocesi ha creato la Fondazione di Comunità Val di Noto e ne sostiene l’azione: un centro per i servizi è anche luogo di incontro, tra persone che provengono da culture diverse. Sono lieto di aver avuto la possibilità di mettere a disposizione degli spazi per fare in modo che questo incontro si possa realizzare. Un progetto che nasce in rete, che coinvolge diversi soggetti del territorio, tra cui cooperative di giovani che hanno deciso di scommettere su loro stessi per il loro territorio. E penso sia la sfida più bella”. “Abbiamo creduto ancora una volta – sottolinea il vice presidente della Fondazione avv. Giovanni Grasso – sulla possibilità di mettere in rete diversi soggetti che operano sul territorio, dando vita ad un progetto, unico nel suo genere, che non solo darà visibilità alle imprese, ma anche migliorerà l’offerta di servizi per i turisti che raggiungeranno la nostra provincia”.