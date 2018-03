Siracusa, l'Ortigia vince con il Torino, 13-8 il finale

L'Ortigia batte il Torino e porta a casa il bottino pieno. Il risultato finale è stato di 13-8. Biancoverdi ancora priva di Siani e con coach Piccardo in tribuna. I parziali sono stati 4-2/1-1/3-2/5-3. L'Ortigia continua così la corsa verso la Final six.

Gli arbitri Bianco e Piano si presentano con il cartello a sostegno della campagna #tutticongiorgio, il giovanissimo arbitro campano aggredito durante una partita.

In acqua Ortigia contratta, almeno in apertura. Il cambio di piscina si fa sentire e i biancoverdi ci mettono un tempo per adattarsi. Poi, grazie alle splendide conclusioni di capitan Giacoppo, alla buona prova della difesa, alla tripletta di Lindhout nel terzo parziale, i siracusani conquistano meritatamente la vittoria.

"Contratti all’inizio, poi buon ritmo - così il presidente onorario, Giuseppe Marotta - La cosa più bella la presenza del pubblico che ci ha seguiti nonostante il cambio repentino di campo. È bello averli visti e sentiti per tutta la partita. Questa è la sicura vera, gli appassionati che sostengono progetti, sforzi e passione. Noi andiamo avanti e cerchiamo di far tutto per loro. Naturalmente guardando alla Final Six, un appuntamento storico per Siracusa; una finale scudetto che saprà promuovere la nostra città ulteriormente".