Floridia, deve scontare quasi anni in carcere: arrestato

Deve espiare 2 anni, 11 mesi e 27 giorni di reclusione e pagare una multa di 8.000 euro per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che in materia di stupefacenti, commessi a Floridia, rispettivamente, a metà settembre del 2016 e fine marzo del 2017. Ieri i Carabinieri di Floridia, in esecuzione del provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, hanno arrestato Paolo Carrubba, 34 anni, siracusano. L'uomo era già agli arresti domiciliari e adesso è stato trasferito nel carcere di Cavadonna.