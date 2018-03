Siracusa, Sorbello e Vinci: "Su Tari il Comune non mantiene impegni"

"Il Comune di Siracusa non mantiene gli impegni presi con i cittadini sulla tari". Così esordisce una nota a firma dei consiglieri comunali di Progetto Siracusa, Salvo Sorbello e Cetty Vinci.

"Nessuna riduzione - scrivono - è stata prevista per l’anno in corso, nonostante gli sforzi che vengono compiuti da imprese e famiglie per mettere in atto una raccolta differenziata che raggiunga livelli soddisfacenti. Soltanto promesse verbali di riduzioni future che, in assenza del piano economico-finanziario previsto dalle norme, valgono praticamente zero". I due consiglieri obiettano poi sulla mancata applicazione della decisione unanime del Consiglio comunale con cui si impegnava il Comune ad inviare a ciascun contribuente un prospetto riepilogativo sulla questione relativa alla parte variabile per le pertinenze, calcolata in maniera errata dal Comune di Siracusa e sulla restituzione delle somme versate in più, mediante conguaglio sulla prima rata del 2018.