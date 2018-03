Siracusa, inibizione piscina comunale: l'ente gestore fa chiarezza

Massima collaborazione con i pubblici ufficiali dell'Asp per modernizzare, adeguare e condurre al meglio tutte le strutture sportive della Cittadella.

Così si esprime, in una nota, l'ente gestore dell'impianto sportivo con l'intento di "evitare ingiustificati allarmismi sulla campagna di campionatura delle acque delle due piscine della Cittadella".

"Grazie proprio alla collaborazione tra i tecnici Asp, i dirigenti comunali del settore Sport e l'Ortigia - viene spiegato - con un immediato intervento strutturale, mai attuato in oltre 50 anni, la situazione dell'impianto di depurazione e ricircolo dell'acqua della vasca coperta da 25 metri, da cui era partita la campionatura, è stata definitivamente risolta; così come sono state attuate da tutte le società sportive le regole di buon comportamento. Quanto alla vasca da 50 metri, pur considerando i fattori di rischio quali l'attività all'aperto, l'esposizione agli agenti atmosferici e gli sbalzi di temperatura per il cambio stagione, gli interventi - riferisce la società - hanno consentito di ottenere risultati analitici in larga parte a norma e, solo talvolta e in minima parte, hanno evidenziato concentrazioni di batteri entro il cosiddetto "margine di incertezza". Ciò nonostante, e pur non essendoci mai stato alcun pericolo per la salute degli utenti, si è ritenuto di limitare l'uso della vasca, in attesa dei risultati dell'ultima campionatura, avvenuta il 21 marzo scorso. Ulteriori interventi strutturali sulle tubazioni sono in programma per i prossimi giorni per eliminare ogni fattore di rischio".

La nota si chiude, ricordando che per adeguare le strutture alle normative vigenti il Comune ha concesso all'ente gestore tre anni e che, su questo fronte, non non è stato perso un solo giorno.