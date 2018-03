Priolo Gargallo, Pippo Gianni presenta la sua candidatura a sindaco

Passato, presente e anche futuro. Così, simbolicamente, si presenta Pippo Gianni candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative nel Comune di Priolo Gargallo.

Un personaggio storico nel paesino nella provincia a Nord di Siracusa, ma che questa volta si presenta non con un partito alle spalle, ma da uomo libero supportato solo dalla forza dell'esperienza e dell'amore per Priolo. Da solo ha tenuto la conferenza stampa di presentazione questa mattina, con alle spalle il simbolo della lista civica "Siamo Priolo". Davanti a lui, una sala gremita di fedeli e sostenitori.

Alla domanda perchè tornare, dopo aver fatto un passo indietro in politica, Gianni risponde: "In questi tre anni di stop - dice - in tanti mi hanno chiesto di tornare in campo, e così sto facendo. Questa volta, però, lo spirito è diverso. Da parte l'ambizione politica per lasciare spazio all'amore per il territorio".

Il primo obiettivo è riprendere da dove si è lasciato: "Ho lottato - ha continuato Gianni - per avere scuole decenti, centri diurni e impianti sportivi importanti. Tutto nel tempo è stato perso. E' un colpo cuore vedere strutture edilizie pessime e strutture sportive fantasma". Ma anche sanità, cultura e tanti altri temi ancora.

Un grande capitolo è stato aperto sulla questione amianto, problema che vede Gianni in prima linea da anni: "Il paradosso di Priolo è: il danno delle malattie in aumento e la crescita della disoccupazione. Non si può continuare così".

Toni dure nei confronti del passato e delle vicende che l'hanno travolto. Ma adesso "c'è Priolo da riprendere".