Augusta, ritrovato furgone frigorifero rubato in corso Sicilia

Ritrovato in campagna, in contrada Monaca nei pressi di un casolare, il furgone frigorifero adibito a trasporto di latticini, rubato ad Augusta in Corso Sicilia. Il mezzo è stato ritrovato dalla Polizia con il supporto di mezzi tecnologici e probabilmente, era stato nascosto affinché i ladri potessero, con il favore del buio, appropriarsi in maniera indisturbata della merce.

Il furgone e la merce sono stati riconsegnati al legittimo proprietario. Le indagini continuano per identificare gli autori del furto.